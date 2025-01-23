الولايات المتحدة.. حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة ناشفيل تسفر عن مقتل طالبة

أفادت الشرطة المحلية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية أمس الأربعاء بوقوع حادثة إطلاق نار في مدرسة ثانوية، أسفرت عن مقتل طالبة وإصابة أُخرى.

وقال دون آرون ممثل الشرطة المحلية للصحافيين في مؤتمر صحافي تعليقا على الحادثة: "أطلق المهاجم النار على طالبتين، وتوفيت إحداهما".

وأشار إلى أن مطلق النار كان طالبا في السابعة عشرة من عمره يدرس في نفس المدرسة، ولم يُكشف عن اسمه بعد.

وأوضح آرون أن المشتبه به "كان مسلحا بمسدس وأطلق النار في كافيتيريا مدرسة أنطيوك الثانوية حوالي الساعة 11:09 صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة، لافتا إلى أنه تم العثور عليه لاحقا ميتا.

وتابع ممثل الشرطة قائلا: "أُصيبت إحدى الطالبات، وتم نقلها إلى مركز طبي في جامعة فاندربيلت، حيث توفيت لاحقا. أما الطالبة الأخرى، فقد أصيبت بجروح طفيفة في يدها وهي في حالة مستقرة".

يُذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أقل من عامين على حادثة إطلاق نار أخرى في مارس 2023، حيث قُتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة كوفينانت الابتدائية الخاصة في ناشفيل.

وأعلن قائد شرطة ناشفيل حينها أن إطلاق النار في المدرسة نفذته امرأة متحولة جنسيا هي أودري هيل (28 عاما)، التي خططت للهجوم مسبقا.

وأشار إلى أن المهاجمة، التي رجح أن دوافعها مرتبطة، حسب إحدى الفرضيات، بتغيير هويتها الجنسية أطلقت 152 طلقة من بندقيتين هجوميتين ومسدس حملته في الهجوم.