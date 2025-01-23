ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لوقف عبور المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "وقع الرئيس ترامب اليوم أمرا ينص على تعليق المرور الفعلي للأجانب الذين يشاركون في عمليات غزو غير قانونية للولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها، وقال في المكتب البيضاوي: "هذا أمر هام"، في حين أعلن أحد موظفي الإدارة أنه يقدم له إعلانا لتوقيعه يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادرها أن ترامب سيصدر بعد تنصيبه أمرا بنشر القوات على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأيضا سيأمر الرئيس الأمريكي الجديد بمواصلة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر سيضع أيضا حدا لسياسة الإفراج المشروط عن المهاجرين التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وفي أواخر نوفمبر من العام الماضي قال ترامب إنه أجرى "محادثة رائعة" مع رئيسة المكسيك، وإنها وافقت على وقف الهجرة نحو الولايات المتحدة، فيما نفت الأخيرة ذلك.

وقال ترامب إن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وافقت على "وقف" الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. وإن هذه الخطوة، وفقا له، ستغلق فعليا الحدود بين البلدين.