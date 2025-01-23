البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال البيت الأبيض في ب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وإنه سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين".

وأضاف البيان أن "سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".

وفي وقت سابق، نفت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، المعلومات التي نشرها الحوثيون في اليمن عن استهداف لسفن أمريكية، قائلة إن هذه المعلومات "مضللة".

وأكدت، أن السفن الأمريكية لم تتعرض لأي هجمات مؤخرا، مضيفة أن أحدث الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية واستهدفت إضعاف قدرات الحوثيين كانت في الثامن من يناير الجاري.