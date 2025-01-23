فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

كما أعلن إعلام فلسطيني، بسماع دوي انفجارين كبيرين يهزان مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونفذت المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية تفجير عبوة بجرافة إسرائيلية قرب سينما جنين وسط المدينة شمال الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية منزلًا في بلدة قباطية جنوب جنين.

وهاجم مستوطنون مدرسة فلسطينية على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس، ويحطمون مركبة حارس المدرسة ويطاردونه.