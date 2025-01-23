40 غرزة.. القصة الكاملة لمشاجرة طالبتين أمام مدرسة سراي القبة

لم تمر أيام على واقعة تعدي طالبة على زميلتها، داخل إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، لتتكرر الواقعة المؤسفة مرة أخرى ولكن أكثر بشاعة وعدوانية أمام إحدى المدارس بسراي القبة بمنطقة حدائق الزيتون، بعدما تعدت طالبة بالمرحلة الإعدادية هي وصديقها سائق توك توك، على صديقتها وأصابتها بـ40 غزة بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة، كشفها بلاغ لضباط قسم شرطة حدائق الزيتون، من طالبة تدعى "ر"، 15 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية، مفاده تعرضها للإعتداء على يد طالبة تدعى "شهد"، وصديقها سائق توك توك، عمره 19 عاما، وإصابتها بجروح قطعية ما يقرب من 40 غرزة، مستخدمة قطعة من الزجاج، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمة وصديقها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.