«مستقبل وطن» يهنئ الرئيس السيسي ورجال الداخلية بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة

تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية وجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وأعرب الحزب في بيان اليوم الخميس، عن تقديره واحترامه للدور العظيم الذي تقوم به الشرطة المصرية وأبطالها في مكافحة الإرهاب ومواجهة أعداء الوطن والحفاظ على الجبهة الداخلية للبلاد، فيما يمر الإقليم بظروف دقيقة ويشهد تحديات أمنية بالغة.

كما يبعث الحزب برسالة عرفان وباجلال لشهداء الشرطة البواسل على مدار السنوات الماضية الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، ضاربين مثالا نبيلا للتضحية والفداء، ولاسرهم وذويهم كامل الإحترام والتقدير.