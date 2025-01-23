الجيش الإسرائيلي يقر بأنه لم يتمكن من اغتيال أحد قيادات حركة "حماس"

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأنه لم يقتل قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس في مايو الماضي، بعد أن ظهر حيًا يُرزق، وهو يحضر جنازة شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)،: "بعد مزيد من الفحص، تبين أن النتائج الاستخباراتية التي اعتمدت عليها مديرية الاستخبارات وجهاز الأمن العام الإسرائيلي لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات يظهر فيه القيادي العسكري بحركة "حماس" حسين فياض، في جنازة شمالي قطاع غزة، بعد أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله.