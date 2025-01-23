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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا قلقة إزاء تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في بيان نشر مساء الأربعاء- إنه "برغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تعرب فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان وتتزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، ما يؤجج حالة عدم الاستقرار".

وأشار المتحدث إلى الهجمات الجديدة التي وقعت ليلة 20 إلى 21 يناير الجاري واستهدفت عدة بلدات فلسطينية، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وأضاف "تعرب فرنسا عن قلقها البالغ إزاء بدء العملية الإسرائيلية في جنين"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قضية الاستيطان في الضفة الغربية مع نظرائه الأوروبيين خلال اجتماع وزراء الخارجية في 27 يناير في بروكسل.

فرنسا تصاعد التوترات الأمنية الضفة الغربية