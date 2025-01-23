اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الأسواق

كشف الخبير الاقتصادي خالد الطيب، محلل الأسواق المالية، أسباب انخفاض أسعار النفط وما يسببه من تأثيرات على الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس قلق المستثمرين حول المستقبل في ظل السياسات الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري، إن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية وزيادة المعروض من النفط من جانب الصين.

وأكد على أن التقييم العام لأسعار النفط في السوق حاليا يظهر انحدارًا مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه على المدى القصير والمتوسط. أرى أن النفط سيتداول على نحو عرضي إلى انخفاض، إلا إذا طرأت تغييرات جيوسياسية جديدة قد تؤثر بشكل إيجابي على الأسعار.

وعلى جانب آخر أشاد الطيب بإعلان حكومة أبوظبي عن إطلاق "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027"، مشددًا على أنها تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة، مع التركيز على الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تستهدف تحقيق الريادة لأبوظبي في هذا المجال، مع استثمار قدره 13 مليار درهم حتى نهاية العام الجاري والعامين المقبلين، بهدف تطوير منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة، بحسب بيان حكومي.

وذكر أنه ترتكز الاستراتيجية على بناء بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتطوير، بما يشمل تطبيق الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في العمليات الحكومية، وكذلك رقمنة وأتمتة العمليات بنسبة 100%، كما تسعى إلى إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة الموارد المؤسسية، بهدف تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية والكفاءة.