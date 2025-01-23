لبنان.. إصابة عنصرين من اليونيفيل جراء تفجير لجيش الاحتلال في بلدة مركبا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بإصابة عنصرين من قوات اليونيفيل وتدمير آليتهم جراء تفجير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وقالت إعلام لبناني، أن الجيش الإسرائيلي قام بنسف منازل في بلدة دير ميماس وأحرق مستودعًا وشقة سكنية في تل نحاس جنوب لبنان.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن وحدات الجيش استكملت انتشارها في نقاط عدة في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".

وقالت قيادة الجيش: "استكملت وحدات عسكرية انتشارها في نقاط عدة في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".