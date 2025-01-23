سيلتيك يفوز على يونج بويز بهدف قاتل في دوري أبطال أوروبا

حقق سيلتيك الأسكتلندي انتصارًا صعبًا على يونغ بويز السويسري بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 بطريقة درامية، حيث سجل لوريس بنيتو لاعب يونج بويز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، مانحًا سيلتيك النقاط الثلاث الثمينة.

شهد اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط محاولات متبادلة للتسجيل. في الشوط الثاني، ضغط سيلتيك بشدة، لكن الهدف الوحيد جاء بفضل خطأ دفاعي من يونج بويز.

بهذا الفوز، يعزز سيلتيك فرصه في المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية