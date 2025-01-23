توقعات بصعود البيتكوين لـ150 ألف دولار والفرص هائلة للشراء.. اقتصادي يوضح

تحدث الخبير الاقتصادي خالد الطيب، عن الأثر المحتمل لسياسات ترامب على الذهب، موضحًا: "أتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر لأسعار الذهب خلال العامين القادمين، وقد تصل إلى 3000 دولار، وهذا الارتفاع لن يكون بنفس الحدة التي شاهدناها في السابق، لكنه مع ذلك سيكون مدفوعًا بعدم اليقين وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي الناتج عن السياسات الجديدة التي تنتهجها الإدارة الحالية."

وأما فيما يتعلق بالعملات الرقمية، فقد أكد الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة أزهري، أن البيتكوين ارتفعت بالفعل نتيجة لإعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن تشكيل فريق لتجهيز إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة. وعلّق على هذا قائلًا: "على المدى البعيد، من المحتمل أن نرى البيتكوين تصل إلى مستويات 150،000 دولار، ولكن في الوقت الحالي، أعتقد أنه من الحكمة الانتظار للحصول على تصحيحات في الأسعار. إذا هبطت الأسعار إلى مستويات تتراوح حول 70،000 دولار، ستكون تلك فرصة مثالية للشراء، حيث تشير السياسات الحالية إلى اتجاه قوي للاستثمار في البيتكوين."

وفي سياق آخر تطرق للحديث عن إعلان صندوق الوطن، عن إطلاق برنامج “مسارات”، في نسخة خاصة لأبناء وبنات الإمارات من خريجي الثانوية العامة، الذين مر على تخرجهم 5 سنوات أو أكثر ولم يكملوا دراستهم الجامعية، ولم يتحصلوا على فرصة عمل حتى الآن، قائلا إنها فرصة لهم للالتحاق بسوق العمل من خلال شركات القطاع الخاص.

وشدد على أن الإمارات تقوم بخطوات جبارة في طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهناك طفرات في عدد من القطاعات المختلفة.