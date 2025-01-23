الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية "فحمة" وبلدتي "ترمسعيا" و"الخضر" بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قرية فحمة، جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /ترمسعيا/، شمال شرقي مدينة رام الله، كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين شمال قرية /مادما/ جنوبي مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة /الخضر/، جنوبي بيت لحم، وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس - الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المحلات التجارية.