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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية "فحمة" وبلدتي "ترمسعيا" و"الخضر" بالضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قرية فحمة، جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /ترمسعيا/، شمال شرقي مدينة رام الله، كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين شمال قرية /مادما/ جنوبي مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة /الخضر/، جنوبي بيت لحم، وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس - الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المحلات التجارية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية فحمة جنين الضفة الغربية فلسطين