روسيا: نحن بحاجة لمعرفة ما هو بالضبط اتفاق ترامب المقترح حول أوكرانيا

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمس الأربعاء، إن موسكو بحاجة إلى معرفة ما هو بالضبط الاتفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.

وأضاف بوليانسكي -في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الأمر لا يتعلق فقط بمسألة إنهاء الحرب، إنها أولا وقبل كل شيء مسألة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

ولفت المسؤول الروسي: "لذا علينا أن نرى ماذا تعني الصفقة في فهم الرئيس ترامب. فهو ليس مسؤولا عما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا منذ عام 2014، وتستعد للحرب معنا، ولكن بوسعه الآن وقف هذه السياسة".

وذكرت "تاس" أن ذلك جاء ردا على تصريحات سابقة لترامب قال فيها إن إدارته "ستفرض رسوما جمركية وعقوبات جديدة على الصادرات الروسية إذا لم تتم تسوية الصراع في أوكرانيا على الفور".

وإلى جانب ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه "مستعد لتقديم خدمة كبيرة للغاية للجانب الروسي"، ودعا روسيا إلى "التوصل إلى اتفاق".