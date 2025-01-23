فينورد يكتسح بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حقق فينورد الهولندي فوزًا كبيرًا على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

بدأ فينورد اللقاء بقوة، حيث افتتح سانتياجو خيمينيز التسجيل في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من خيس سمال، ليستغل الفريق الهولندي ارتباك دفاع بايرن ميونخ. وعاد خيمينيز ليؤكد تفوق فاينورد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+9، مستغلًا خطأ دفاعيًا آخر.

في الشوط الثاني، حاول بايرن ميونخ العودة للمباراة، لكن دفاع فينورد كان صلبًا، ومنع أي تهديد حقيقي على مرماه. في الدقيقة 89، أضاف إياسي أويدا الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة رائعة من أنتوني ميلامبو، ليختتم مهرجان الأهداف.

بهذا الانتصار، يعزز فينورد فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينمايتجمد رصيد بايرن ميونخ بعد هذه الخسارة الكبيرة.