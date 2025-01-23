صاروخية لاوتارو تخطف 3 نقاط لـ إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصارًا خارج الديار، بالفوز على مضيفه سبارتا براج التشيكي، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب ستاديون ليتنا، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فرض إنتر ميلان أسلوب لعبه على سبارتا براج في الشوط الأول، بالاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة إنتر ميلان ضد سبارتا براج

قص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 12، ليمنح إنتر ميلان التقدم على سبارتا براج، بتسديدة صاروخية نفذها بنجاح، بعد كرة عرضية من زميله أليساندرو باستوني.

وفي الشوط الثاني، استمر الإنتر في الاستحواذ على الكرة، وضغط بقوة على مرمى سبارتا براج لمضاعفة النتيجة، حتى سجل دينزل دومفريس هدفًا في الدقيقة 63، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، لتبقى النتيجة 1-0 حتى نهاية المباراة.

بتلك النتيجة، صعد إنتر ميلان إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد سبارتا براج عند 4 نقاط في المركز الـ29.