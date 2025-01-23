روسيا وإيران تتفقان على التعاون لمواجهة الحملات الإعلامية العدائية

اتفقت روسيا وإيران على تعزيز جهودهما لمواجهة الحملات الإعلامية العدائية والمعلومات المضللة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان الأربعاء، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن ذلك جاء بعد مشاورات عبر الإنترنت مع مسؤولي وزارة خارجية إيران.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على تعزيز التنسيق في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أنه تعزيزا للأحكام ذات الصلة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الإيرانية التي وقعها رئيسا البلدين في 17 يناير 2025، أكد الجانبان أهمية التعاون الوثيق، سواء في الشكل الثنائي أو في إطار المنظمات والمنتديات الدولية.

ولفتت موسكو إلى أن ذلك سيتم لمواجهة الحملات الإعلامية العدائية والمعلومات المضللة، وتسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين الروس والإيرانيين.

وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتوسيع الاتصالات والتبادلات بين وسائل الإعلام الروسية والإيرانية.