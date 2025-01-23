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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يهزم جيرونا يحصد النقاط الثلاث في دوري أبطال أوروبا

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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حقق ميلان الإيطالي انتصارًا ثمينًا على جيرونا الإسباني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم البرتغالي رافائيل لياو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 37 بعد تمريرة مميزة من الجزائري إسماعيل بن ناصر، إثر هجمة مرتدة منظمة أظهرت مهارة وتنسيقًا رائعين بين لاعبي ميلان.

في الشوط الثاني، حاول جيرونا تعديل النتيجة من خلال تكثيف هجماته، لكنه اصطدم بدفاع صلب وحارس مرمى متألق من ميلان. في المقابل، حاول ميلان تعزيز تقدمه عبر هجمات مرتدة سريعة، لكنه اكتفى بهدف الشوط الأول ليحسم اللقاء لصالحه.

بهذا الفوز، يقفز ميلان الى المركز السادس  في ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطه  ويخطو خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور المقبل

ميلان الإيطالي ترتيب المجموعة جيرونا الإسباني الشوط الاول إسماعيل بن ناصر 12 نقطة المركز السادس دورى أبطال اوروبا منافسات دوري أبطال أوروبا