ميلان يهزم جيرونا يحصد النقاط الثلاث في دوري أبطال أوروبا

حقق ميلان الإيطالي انتصارًا ثمينًا على جيرونا الإسباني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم البرتغالي رافائيل لياو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 37 بعد تمريرة مميزة من الجزائري إسماعيل بن ناصر، إثر هجمة مرتدة منظمة أظهرت مهارة وتنسيقًا رائعين بين لاعبي ميلان.

في الشوط الثاني، حاول جيرونا تعديل النتيجة من خلال تكثيف هجماته، لكنه اصطدم بدفاع صلب وحارس مرمى متألق من ميلان. في المقابل، حاول ميلان تعزيز تقدمه عبر هجمات مرتدة سريعة، لكنه اكتفى بهدف الشوط الأول ليحسم اللقاء لصالحه.

بهذا الفوز، يقفز ميلان الى المركز السادس في ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطه ويخطو خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور المقبل