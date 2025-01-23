الجيش اليمني يُفشل محاولة تسلل حوثية غرب محافظة تعز

أفشلت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز، وردّت على مصادر نيران معادية في عدّة جبهات جنوب محافظة مأرب، وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "أن الجيش اليمني تصدى لمحاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الأحطوب غربي تعز، وأوقعت خسائر في صفوف المجاميع الحوثية المعادية وأجبرت من تبقى منها على الفرار".

وفي جبهة مقبنة، نجحت قوات الجيش اليمني في إحباط تحركات معادية لمليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة القحيفة بعد رصدها وتعقبها، وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.