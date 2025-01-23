وزير الخارجية العراقي يدعو الشركات البرتغالية إلى الإسهام في مشاريع إعادة الإعمار بالعراق

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الشركات البرتغالية إلى الإسهام في مشاريع إعادة الإعمار في العراق.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية العراقي التقى نظيره البرتغالي باولو رانغل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي.

وناقش الجانبان، وفق البيان، آفاق التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار، حيث شدد حسين على أهمية توسيع الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلع وزير خارجية العراق نظيره البرتغالي على آخر المستجدات في الساحتين العراقية والإقليمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الحوار الدولي لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا الوزير العراقي الشركات البرتغالية إلى الاسهام في مشاريع إعادة الإعمار في العراق، مشيرًا إلى توفر بيئة استثمارية مشجعة وواعدة.

وفي ختام اللقاء، قدم الوزير فؤاد حسين دعوة رسمية لنظيره البرتغالي لزيارة العراق، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية والاطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق".

كما حثّ وزير الخارجية العراقي، بحسب البيان، على إعادة افتتاح السفارة البرتغالية في بغداد، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين البلدين.