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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وتجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، محذرةً بأن مواصلة الانتهاكات قد تتسبب بعودة القتال والفوضى بالمناطق الفلسطينية المحتلة، وتهدد أمن وسلامة المدنيين الأبرياء وتقوض فرص السلام بالمنطقة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية.

وقال "نتنياهو"، في تصريحاته، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة في جنين، تحت إشراف مجلس الوزراء السياسي والأمني؛ وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل.

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