الجزائر والولايات المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري

وقعت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.

ووقع المذكرة - وفق وكالة الأنباء الجزائرية - أمس الأربعاء، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال لقائه، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الفريق أول السيد مايكل لانغلي، الذي يزور الجزائر حاليا، والوفد المرافق له.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أن مذكرة التفاهم تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة التي تم بناؤها بين البلدين منذ سنوات، مشيرا إلى أن المذكرة ستسمح بتعميق أكبر للعلاقات الثنائية من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية، أن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ستزدهران سويا وستواصلان حماية وسلامة الشعوب.

وقال المسؤول الأمريكي "كان لي الشرف والحظوة للقاء رئيس الجزائر السيد عبدالمجيد تبون، حيث تباحثنا في الشؤون العسكرية والتعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية".

وثمن قائد "أفريكوم" الروابط العميقة والممتدة عبر التاريخ بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الروابط يسودها الاحترام المتبادل، كما نتقاسم الاهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن.