ريمونتادا باريسية تسقط مانشستر سيتي برباعية في دوري الأبطال

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من كلا الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على الكرة مع محاولات هجومية من الطرفين. باريس سان جيرمان اعتمد على تحركات أشرف حكيمي والذى ألغى له هدف بعد الرجوع لتقنية الفار وبرادلي باركولا في الخط الأمامي، بينما حاول مانشستر سيتي تهديد مرمى دوناروما عبر تسديدات هالاند وفيل فودين.

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، حيث سجل جاك جريليش هدف التقدم في الدقيقة 50، قبل أن يعزز إيرلينج هالاند النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 53.

لكن باريس سان جيرمان رد بقوة، وبدأت العودة بهدف سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة من برادلي باركولا. واستمر باركولا في التألق بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 60 بمساعدة ديزيري دوي.

واصل باريس السيطرة، وتمكن جواو نيفيس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعد تمريرة من فيتور فيريرا.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، اختتم جونتشالو راموس مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 90+3 ليؤكد انتصار الفريق الباريسي.

هذا الفوز يعزز فرص باريس سان جيرمان في التأهل الى الادوار الاقصائية حيث وصل الى المركز 21 برصيد 10 نقاط بينما يعاني مانشستر سيتي من ضياع حلم التأهل بهبوطه الى المركز25 ب 8 نقاط