أرسنال يبقي على آمال التأهل المباشر بدوري أبطال أوروبا بسحق دينامو زغرب

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا ثمينًا على ضيفه دينامو زغرب بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، كما كانت له الخطورة الهجومية الأكبر، ليترجم تفوقه إلى تقدم بهدف للا شيء.

مباراة أرسنال ضد دينامو زغرب

جاء هدف أرسنال الأول في شباك دينامو زغرب مبكرًا، حيث افتتح ديكلان رايس التهديف في الدقيقة الثانية بتمريرة من الألماني كاي هافيرتز.

وفي الشوط الثاني، دخل أرسنال باحثًا عن مضاعفة النتيجة، حتى أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وأكد مارتن أوديجارد على فوز أرسنال، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، ليسحق الجانرز دينامو زغرب بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، أبقى أرسنال على آماله في التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلف ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني اللذان تأهلا إلى الدور المقبل، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 8 نقاط في المركز الـ26.