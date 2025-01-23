تعرف على مواجهات اليوم العاشر من بطولة العالم لكرة اليد 2025

تتواصل مواجهات اليوم العاشر من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 بإقامة 6 مباريات قوية ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد جاءت مواعيد مباريات اليوم العاشر من البطولة كالتالي:

• تونس والتشيك 4:30 عصرًا.

• مقدونيا الشمالية وقطر 4:30 عصرًا.

• إيطاليا وألمانيا 7:00 مساءً.

• هولندا وفرنسا 7:00 مساءً.

• الدنمارك وسويسرا 9:30 مساءً.

• المجر والنمسا 9:30 مساءً.

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

وقد جاءت مجموعات الدور الرئيسي في بطولة العالم كالتالي:-

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، التشيك، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، هولندا، المجر، النمسا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، السويد، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، أيسلندا، كرواتيا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.