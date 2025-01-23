ريال مدريد يصحح وضعه في دوري أبطال أوروبا باكتساح سالزبورج

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني ريد بول سالزبورج النمساوي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق ريال مدريد على سالزبورج، واستحوذ على الكرة حتى تقدم على ضيفه بثنائية دون رد في الشوط الأول.

مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

سجل البرازيلي رودريجو جوس هدفي ريال مدريد في شباك سالزبورج في الدقيقتين 23 و34 من صناعة الإنجليزي جود بيلينجهام.

وفي الشوط الثاني، عزز الفرنسي كيليان مبابي تقدم الريال بهدف ثالث في الدقيقة 48، قبل أن يسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وعاد فينيسيوس مجددًا للتسجيل، ويختتم الخماسية في الدقيقة 77، قبل أن يحرز مادس بيدستروب هدف سالزبورج الوحيد في اللقاء في الدقيقة 85.

ريال مدريد كان يحتل المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، لكن بعد فوزه على سالزبورج صحح وضعه في كأس ذات الأذنين، ليقترب من خوض مباراتي الملحق للتأهل إلى دور الستة عشر.

بتلك النتيجة، ارتقى ريال مدريد إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الـ34.