كتّاب من 9 دول في انطلاق "صالون صفصافة الثقافي"

تدشن دار صفصافة للثقافة والنشر صالونها الثقافي هذا الشهر بمجموعة فعاليات لكتاب من حول العالم حيث تستضيف مناقشات وحفلات تدشين أعمال مترجمة ومؤلفة لكتاب من مصر وتونس وفرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وتشاد في الفترة بين 25 يناير الجاري و4 فبراير المقبل.

وتقام الفعاليات في مقر صفصافة الجديد بوسط البلد بالتوازي مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشمل الفعاليات إطلاق كتاب "لانا تستكشف تاريخ سيوة" للكاتبة الفرنسية "باسكال بيلامي" (25 يناير)، وحفل إطلاق رواية "التاريخ السري المعلن لآدم وحواء" للكاتب التشادي "روزي جدي" (27 يناير)، وفعالية نادي الكتاب التشيكي لمناقشة رواية "مساهمة في تاريخ السعادة" بحضور مؤلفتها "رادكا دنماركوفا" (28 يناير)، وحفل إطلاق رواية "القاهرة عشقي" للكاتب الاسباني "رفائيل باردو مورينو" (29 يناير)، وإطلاق رواية "المدير" للكاتبة البرتغالية آنا فيلومينا أمارال (30 يناير)، ومناقشة لأحدث أعمال الكاتب والخبير الاستراتيجي د. سيد غنيم (31 يناير).

وتشمل فعاليات الصالون أمسية شعرية للبرتغالي "جواو لويش باريتو غيمارايش" في الأول من فبراير، وندوة لمناقشة أعمال الكاتب التونسي نزار شقرون النقدية والسردية (2 فبراير)، ولقاء حول الأدب الأوكراني المعاصر تحاضر فيه الباحثة والمترجمة الأوكرانية "أولينا خوميتسكا" (3 فبراير)، وتتختم فعاليات الصالون بحفل إطلاق كتاب "المرأة التي قالت لهلتر لا" بحضور المؤلف الألماني " وولفجانج مارتن روث" والمترجمة "إشراقة مصطفى حامد" (السودان/النمسا).

وتسعى دار صفصافة من خلال فعاليات صالونها الثقافي لتعزيز الحوار الثقافي والتفاعل بين المجال الأدبي المصري من جهة ونظيراته في العالم من جهة أخرى.