رئيس شركة نقل الكهرباء تتفقد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بطابا

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزير الكهرباء والمهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء قامت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس محمد رياض عضو مجلس الإدارة المتفرغ للمنطقة الشمالية والمهندس ابراهيم شحاتة رئيس منطقة كهرباء القناة والمهندسة أمانى عبد المؤمن رئيس قطاع مشروعات سيناء، بزيارة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بطابا بجنوب سيناء للوقوف على معدلات التنفيذ.

وأشادت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأداء شركة المقاولات العمومية في تقدم الأعمال حيث انتهت من تنفيذ الحفر الأفقي الموجه لمشروع الربط المصري السعودي بنسبة 100%

وشمل نطاق أعمال الشركة علي الحفر بطول ١٥٠ مترا لتعدية طريق طابا / شرم الشيخ و فرد ۱۸ ماسورة لعبور كابلات القوى الكهربية ذات الجهد المستمر جهد ٥٠٠ ك.ف الخاص بالربط المصري السعودي بالجزء الأرضي الذي سيمتد حتي خليج العقبة ليتصل بالكابل البحري.

كما بلغت نسبة تنفيذ الكابلات البحرية %100 وبلغت نسبة تنفيذ الكابلات الأرضية %90 والمتوقع الانتهاء منها مارس المقبل.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات المنطقة بالكامل وأن مصر تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التي تتمتع بها مصر.