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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لياو يمنح ميلان التقدم على جيرونا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أنهى ميلان الإيطالي الشوط الأول متقدمًا على جيرونا الإسباني بنتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن النجم البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 37 بعد تمريرة رائعة من الجزائري إسماعيل بن ناصر. 

جاء الهدف بعد هجمة مرتدة منظمة، استغلها لياو بمهارة ليمنح فريقه التقدم.

جيرونا حاول الرد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن دفاع ميلان بقي متماسكًا، ليحافظ الفريق الإيطالي على تقدمه مع نهاية الشوط الأول. 

الشوط الثاني يعد بمزيد من الإثارة، حيث سيسعى ميلان لتعزيز النتيجة، بينما سيحاول جيرونا تعديل الكفة والعودة للمباراة. 

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