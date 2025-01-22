المنتخب الوطني لليد يخسر أمام أيسلندا ببطولة العالم

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام أيسلندا، في مباريات الدور الرئيسي والمباراة الرابعة للفراعنة في بطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

تأخر منتخب مصر أمام أيسلندا بنتيجة 13/9، في الشوط الأول وبالرغم منذ ذلك شهد الشوط تألق كبير من كريم هنداوي حارس الفراعنة.

واصل أيسلندا تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 27/24.

أقيمت المباراة على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

قائمة مصر أمام أيسلندا

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك).