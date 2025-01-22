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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فينورد يتقدم على بايرن ميونخ بثنائية في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أنهى فينورد الهولندي الشوط الأول من مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني متقدمًا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

تألق سانتياجو خيمينيز بشكل لافت في هذا الشوط، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة وتركيز هجومي مميز. 

واصل خيمينيز تألقه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45+9، مستغلًا هجمة مرتدة منظمة وضعت فريقه في المقدمة قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

بايرن ميونخ حاول الضغط في الدقائق الأخيرة لتقليص الفارق، لكن دفاع فينورد وحارس مرماه حافظوا على تقدمهم بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني ينتظر أن يكون حاسمًا، حيث سيحاول بايرن العودة في النتيجة، بينما يسعى فينورد للحفاظ على تقدمه وتحقيق انتصار ثمين.

فاينورد دورى أبطال اوروبا ميونخ الألماني شوط الأول تقليص الفارق بايرن ميونخ الألماني الهدف الثاني