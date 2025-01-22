فينورد يتقدم على بايرن ميونخ بثنائية في الشوط الأول

أنهى فينورد الهولندي الشوط الأول من مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني متقدمًا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

تألق سانتياجو خيمينيز بشكل لافت في هذا الشوط، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة وتركيز هجومي مميز.

واصل خيمينيز تألقه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45+9، مستغلًا هجمة مرتدة منظمة وضعت فريقه في المقدمة قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

بايرن ميونخ حاول الضغط في الدقائق الأخيرة لتقليص الفارق، لكن دفاع فينورد وحارس مرماه حافظوا على تقدمهم بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني ينتظر أن يكون حاسمًا، حيث سيحاول بايرن العودة في النتيجة، بينما يسعى فينورد للحفاظ على تقدمه وتحقيق انتصار ثمين.