التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

انتهى الشوط الأول من المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من كلا الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على الكرة مع محاولات هجومية من الطرفين. باريس سان جيرمان اعتمد على تحركات أشرف حكيمي والذى ألغى له هدف بعد الرجوع لتقنية الفار وبرادلي باركولا في الخط الأمامي، بينما حاول مانشستر سيتي تهديد مرمى دوناروما عبر تسديدات هالاند وفيل فودين.

الدفاعان كانا في الموعد لصد الهجمات، ما أدى إلى غياب الأهداف في هذا الشوط.

الشوط الثاني يُنتظر أن يكون أكثر إثارة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لضمان التقدم في البطولة.