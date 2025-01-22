لاوتارو مارتينيز يمنح إنتر ميلان التقدم على سبارتا براج في الشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه سبارتا براج التشيكي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب ستاديون ليتنا، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فرض إنتر ميلان أسلوب لعبه على سبارتا براج في الشوط الأول، بالاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة إنتر ميلان ضد سبارتا براج

قص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 12، ليمنح إنتر ميلان التقدم على سبارتا براج.

يتطلع إنتر ميلان لحصد الثلاث نقاط أمام سبارتا براج، للاقتراب رويدًا من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل إنتر ميلان المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سبارتا براج في المركز الـ29 وفي رصيده 4 نقاط.