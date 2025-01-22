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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاختار دونيتسك يهزم بريست بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

فريق شاختار
فريق شاختار
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حقق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزًا مهمًا على بريست الفرنسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

بدأ شاختار المباراة بقوة، حيث افتتح كيفين التسجيل في الدقيقة 18 بعد هجمة منظمة استغل فيها خطأ دفاعي من بريست. 

استمر شاختار في الضغط، وأثمر هذا الأداء عن الهدف الثاني الذي سجله هيورهي سوداكوف في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

شهدت المباراة سيطرة واضحة من شاختار، مع محاولات خجولة من بريست للعودة في النتيجة، لكن دفاع الفريق الأوكراني كان في الموعد للحفاظ على نظافة شباكه.

هذا الانتصار،أعاد الأمل إلى  شاختار دونيتسك من أجل تحقيق المفاجأة والتأهل إلى الأدوار الاقصائية  بينما يواجه الحصان الاسود  بريست بعض من الصعوبة فى ضمان وجوده ضمن التسعة الكبار.

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