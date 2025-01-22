دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يتفوق على دينامو زغرب في الشوط الأول

تفوق فريق أرسنال الإنجليزي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، كما كانت له الخطورة الهجومية الأكبر.

مباراة أرسنال ضد دينامو زغرب

جاء هدف تقدم أرسنال على دينامو زغرب مبكرًا، حيث افتتح ديكلان رايس التهديف في الدقيقة الثانية بتمريرة من الألماني كاي هافيرتز.

يأمل أرسنال في الفوز على دينامو زغرب، من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي دينامو زغرب في المركز الـ25 وفي رصيده 8 نقاط.