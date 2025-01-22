تحالف الأحزاب يهنئ المصريين بعيد الشرطة.. ويثني على كلمة الرئيس السيسي

هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجالات الشرطة المصرية، وكافة المصريين، بمناسبة العيد ال73 للشرطة المصرية، مؤكدا أن التاريخ لن يتناسى التضحيات التي قدمتها وزارة الداخلية المصرية على مدار عقود طويلة، لتحقيق بنية الأمن والأمان والاستقرار.

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الداخلية المصرية ورجالاتها قدموا نموذجا كبيرا في التضحية والفداء، حتى ينعم المصريون بالأمان، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب الذي استأصلت الدولة المصرية شأفته، أثبتت أن لمصر رجالا يقدمون النفيس والغالي دفاعا عن تراب هذا الأرض وشعبه الأبي.

و أثنى النائب تيسير مطر، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد ال73 للشرطة المصرية، مؤكدا أن الرئيس تحدث بشفافيته المعهودة، وقدم نموذجا حيا لما تمر به الدولة المصرية من تحديات على كافة الأصعدة، ما يستلزم ضرورة الوحدة والاصطفاف خلف دولتنا وقيادتنا السياسية.

ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه في المقابل وبالرغم من تلك التحديات، قدم الرئيس السيسي رؤية شاملة نحو ما تحقق من إنجازات على صعيد العديد من الملفات التي أهملت لسنوات وعقود، ولاسيما في البنية التحتية، مشيرا إلى أن بناء دولة قوية وديمقراطية حديثة يستدعي تجنيب كافة المصالح الفردية جانبا وإعلاء المصالح العليا للبلاد.

وفي ختام حديثه، أثنى النائب تيسير مطر، على حالة الوعي الجمعي للمصريين، الذين لديهم إدراك كامل بدولتهم وما تمر به من تحديات، وتحملهم فاتورة الإصلاح وبناء الدولة، وهو ما يصيب الإرهاب وجماعاتهم المتسلطة على هذا الشعب وهذا الوطن بالانزعاج، نتيجة وجود المصريين كحائط صد نحو دعواتهم المسمومة ونفوسهم المغرضة.