ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يتقدم على سالزبورج بثنائية في الشوط الأول

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه سالزبورج النمساوي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق ريال مدريد على سالزبورج في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة في أغلب دقائق النصف الأول من اللقاء.

مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج 

سجل البرازيلي رودريجو جوس هدفي ريال مدريد في شباك سالزبورج في الدقيقتين 23 و34 من صناعة الإنجليزي جود بيلينجهام.

بذلك، وصل بيلينجهام إلى المساهمة التهديفية رقم 118 في مسيرته حتى الآن، وذلك بعمر الـ21 عامًا فقط.

يحتل ريال مدريد المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سالزبورج في المركز الـ34 وفي رصيده 3 نقاط.

ريال مدريد سالزبورج دورى أبطال اوروبا مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج رودريجو رودريجو جوس بيلينجهام اخبار ريال مدريد