ريال مدريد يتقدم على سالزبورج بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه سالزبورج النمساوي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق ريال مدريد على سالزبورج في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة في أغلب دقائق النصف الأول من اللقاء.

مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

سجل البرازيلي رودريجو جوس هدفي ريال مدريد في شباك سالزبورج في الدقيقتين 23 و34 من صناعة الإنجليزي جود بيلينجهام.

بذلك، وصل بيلينجهام إلى المساهمة التهديفية رقم 118 في مسيرته حتى الآن، وذلك بعمر الـ21 عامًا فقط.

يحتل ريال مدريد المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سالزبورج في المركز الـ34 وفي رصيده 3 نقاط.