محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

أرسل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، عبّر فيها عن خالص تهانيه وتقديره للتضحيات التي قدمها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وجاء في نص البرقية:

يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتقدير بمناسبة عيد الشرطة، الذي يخلد تضحيات وبطولات رجال الشرطة الأوفياء في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والرخاء."

كما بعث محافظ قنا، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عبّر فيها عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة البواسل في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مشيداً بدورهم الوطني في التصدي للتحديات المختلفة ومواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن عيد الشرطة سيظل رمزاً للتضحية والفداء من أجل حماية الوطن وشعبه، داعياً الله أن يحفظ مصر دائماً ويديم عليها الأمن والاستقرار.