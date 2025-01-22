غدا.. محاكمة مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية

تنظر المحكمة الاقتصادية غدا الخميس، حكمها في الدعوى المقدمة من الملحن حسن دنيا ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، وآخرين.

تفاصيل القضية

اتهم أحد المحامين وكيل عن الملحن حسن دنيا، مطربي المهرجانات باستخدام لحن أغنية "أول حياتي ياما" دون إذن مسبق من مالكها، وتركيبه على مهرجان "أنا قلبي عايز صرخة"، وأكد المحامي في بلاغه أن كلمات المهرجان تحمل ألفاظًا لا تليق بالأدب العام والذوق المجتمعي، مما يشكل إساءة للفن المصري والعربي.

البلاغ الرسمي

حُرر البلاغ برقم 707652، موجهًا اتهامات لصناع مهرجان "أنا قلبي عايز صرخة"، بمن فيهم إسلام كابونجا، فيلو، نور التوت، مسلم، وحمو الطيخا، بالإضافة إلى شركة إنتاج فني، بسرقة ألحان الملحن حسن دنيا واستغلالها لتحقيق نسب مشاهدة عالية على يوتيوب.