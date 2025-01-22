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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في  ووسط سيناء.

كما يشهد غدا الخميس، شبورة مائية  كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.. ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغرى 11 درجة .

غدا الخميس الارصاد حالة الطقس