وقف أعمال البناء في حالة رصد إلقاء مخلفات البناء بشوارع بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن وقف أعمال البناء عند رصد قيام أي مقاول بإلقاء مخلفات البناء "الرتش" في الشوارع أو المناطق غير المخصصة لذلك - الكيلو 14 جنوب بورسعيد - وتوقيع غرامات مالية فورية على المقاول المخالف لهذه التعليمات.

اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد

وقف أعمال البناء عند رصد القاء "الرتش" في شوارع بورسعيد

وأهابت بالمواطنين، في بيان لها، الإبلاغ عن أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات "الرتش" في غير الأماكن المخصصة والآمنة لذلك - الكيلو 14 جنوب بورسعيد.

وطالبت المحافظة المواطنين، تصوير المخالفة وإرسالها على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أو الإتصال على الرقم الخاص بالشبكة الوطنية للطوارئ 0663222945، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

ودعت محافظة بورسعيد المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتنمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.