ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انطلاق أولى جلسات محاكمة طالب دهس لاعب مصارعة بطريق مصر السويس

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة الجنح بالتجمع الخامس غدا الخميس انطلاق أولى جلسات محاكمة طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، بتهمة القتل الخطأ للاعب المصارعة "شادي".

وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م.أ" بعد تحقيقات أكدت مسؤوليته عن الحادث.

انحراف مفاجئ للدراجة النارية
خلال استجوابه، قال المتهم إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.

تفاصيل التحقيقات
ذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.

التجمع الخامس النيابة العامة الدراجة النارية إنطلاق أولي جلسات تهمة القتل الخطأ تهمة القتل جلسات محاكمة طريق مصر السويس محاكمة طالب محكمة الجنح مصر السويس