انطلاق أولى جلسات محاكمة طالب دهس لاعب مصارعة بطريق مصر السويس

تنظر محكمة الجنح بالتجمع الخامس غدا الخميس انطلاق أولى جلسات محاكمة طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، بتهمة القتل الخطأ للاعب المصارعة "شادي".

وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.

ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م.أ" بعد تحقيقات أكدت مسؤوليته عن الحادث.

انحراف مفاجئ للدراجة النارية

خلال استجوابه، قال المتهم إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.

تفاصيل التحقيقات

ذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.