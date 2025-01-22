أبرزها «حكايات ماما سماح» نشاط مكثف للطفل من دار الكتب بمعرض الكتاب

في إطار أنشطة وزارة الثقافة تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة د. أسامة طلعت فى برنامج النشاط الثقافي والفني المنظم ضمن فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي، ويقام تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة» والذي يقام خلال الفترة من 32 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويحفل ركن الطفل بجناح رقم 5 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافى أعده وقائم على تنفيذه مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. اشرف قادوس، ويشمل ورشة حكي تقدمها الكاتبة المبدعة سماح أبو بكر عزت بعنوان " حكايات ماما سماح "، وورشة حكاياتنا يقدمها كاتب الأطفال هيثم السيد، وحكايات مسرحية يقدمها كاتب الأطفال أحمد زحام، منتصر ثابت، وورشة حكي بالعرائس يقدمها د. حسام قطب، وأخرى تقدمها الكاتبة آلاء عز الدين، دعاء المصري، كما تقدم الطفلة المبدعة سارة رجب ورشة بعنوان حتشبسوت، والطفل المبدع ياسين رجب ورشة الملك مينا، إضافة إلى تنظيم لقاء مفتوح مع الأطفال مع الكاتبة فاطمة فؤاد، و دعاء شعبان، بينما تقوم دعاء عزت بورشة أعمال فنية مع الأطفال، وتقوم كل من هناء صلاح، شيماء حسين بورشة رسم، وتعقد هذه الأنشطة بركن الطفل بجناح رقم (5) وتبدأ خلال الفترة من السبت 25 يناير حتى يوم الأربعاء 5 فبراير.