احذر من متلازمة التعب المزمن.. الأسباب والأعراض والعلاج

يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالإرهاق في معظم الوقت والذي يكون له أسباب صحية أو بدونها.

ويشير الأطباء إلي أن هناك ما يسمى بمتلازمة الإرهاق المزمن التي تحتاج إلى علاج ونظام مخصص للتغلب عليها.. ولكن كيف تستكشف أن جسمك يعاني من الإرهاق المزمن؟

وأفاد الدكتور محمدعز العرب استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد في تصريح خاص ل"البوابة نيوز " أن الإرهاق المزمن، يعد من أكثر الأمراض انتشارا بين الأشخاص.

وأضاف أن أعراض الإرهاق المزمن تشمل الأتي:

- الشعور الدائم بالإرهاق العام والتعب وعدم القدرة علي إنجاز اي واجبات يومية.

- الإحساس بعدم استكمال ساعات العمل أو القدرة علي المهام الذهنية بنفس الكفاءة .

أسباب الإرهاق العام :

-العادات السيئة في النوم.

- الأمراض النفسية مثل الاكتئاب و القلق

- أمراض الجسم مثل الكبد والكلى و السكر و الضغط و أمراض القلب.

- أمراض المخ والأعصاب

- بعض الأدوية مثل المسكنات القوية أو أدوية الكورتيزون و المهدئات و المنومات.

- مرض الوهن العضلي.

النصائح و العلاج :

- النوم مبكرا و متواصل فيما ما لايقل عن 6 إلي 8ساعات.

- تجنب الضغط النفسي والعصبي والقلق والتوتر.

- ممارسة الرياضة في الصباح الباكر مثل رياضة المشي والتنزهة

- تقسيم المجهود البدني على مدار اليوم

- تناول القهوة الخضراء في الصباح

النوم أقل وقت من ساعة فأكثر في وسط اليوم

- تناول بعض الأدوية تحت إشراف الطبيب المعالج في حالة حدوث مشكلة صحية .