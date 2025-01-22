الشوط الأول.. منتخب مصر يتأخر أمام آيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد

تأخر منتخب مصر لكرة اليد امام نظيرة ايسلندا في الشوط الاول بنتيجة 13-9 في بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢٥ التي تقام حاليًا بشكل مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من ١٤ يناير الجاري وحتى ١ فبراير المقبل.

ويخوض الكوماندوز لقاءات قوية بمرحلة الدور الرئيسي للمونديال بعد أن حسم الفراعنة الصعود للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور.

وتضم مجموعة مصر في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد:

١- مصر

٢-كرواتيا

٣- أيسلندا

٤- سلوفينيا

٥- الأرجنتين

٦- الرأس الأخضر

ولن يلتقي منتخب مصر مع كرواتيا والأرجنتين، على الرغم من أنهم في المجموعة ذاتها، بعدما تقابلوا سابقًا في دور المجموعات.

ويخوض منتخب مصر حاليا أولي مواجهاته في الدور الرئيسي أمام منتخب إيسلندا الذي صعد للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة ليتساوى برصيد ٤ نقاط بالتساوي مع منتخبنا الوطني لتكون مباراة اليوم الأربعاء لقاء من العيار الثقيل وبداية الطريق من أجل العبور إلى دور الـ٨ لبطولة العالم لكرة اليد.