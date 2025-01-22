مسؤولون إسرائيليون: حماس ستلتزم بالمرحلة التالية من صفقة تبادل الأسرى

قال مسؤولون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن حماس ستمتثل لاتفاق تبادل الأسري وتطلق سراح أربعة رهائن يوم السبت المقبل.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أنهم يعتقدون أن حماس ستمتثل أيضا لتسليم القائمة الكاملة بأسماء الرهائن المتبقين المقرر الإفراج عنهم في الاتفاق الذي يستمر لمدة 42 يوما، إلى جانب حالتهم الطبية.

وفي الاتفاق، الذي تم توقيعه قبل أسبوع، وافقت حماس على نقل القائمة في اليوم الـ 7 من وقف إطلاق النار في غزة.

وزعم مسؤولون إسرائيليون سابقا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة والاتفاق عليها دون استلام مسبق للقائمة، لكنهم وافقوا لاحقا على تسليمها إلى إسرائيل في اليوم الـ 7.