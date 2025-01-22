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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لايبزيج يحصد أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا

مباراة لايبزيج ضد
مباراة لايبزيج ضد سبورتنج لشبونة
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حقق فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا معنويًا على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بنجامين سيسكو التسجيل لصالح لايبزيج في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني على سبورتنج لشبونة.

مباراة لايبزيج ضد سبورتنج لشبونة

وفي الشوط الثاني، أدرك فيكتور جيوكيرس التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة 75، قبل أن يخطف يوسف بولسن هدف الفوز لفريق لايبزيج في الدقيقة 78.

بهذا الفوز، حصد لايبزيج أول 3 نقاط له في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خاض 7 مباريات، حيث خسر 6 لقاءات منها، ليودع منافسات كأس ذات الأذنين من دور المجموعات في النظام الجديد للبطولة.

بتلك النتيجة، احتل لايبزيج المركز الـ30 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 10 نقاط في المركز الـ19.

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