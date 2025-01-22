السيسي: الريف المصري كان قادرا على تلبية مطالب الشعب كله في أوقات سابقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حالة شراء المواد البترولية وتسعيرها بسعرها الحقيقي سيكون السعر مختلفًا عن الوقت الحالي، مشددًا: «عندنا مشكلة في الطاقة، والدولة تدبر 20 مليار دولار من أجل موازنة السعر».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه على مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «مهم جدًا وأنت بتتكلم في الموضوع بتاع مصر يكون عندنا سياق، من أجل مناقشة القضية نقاش موضوعي، وبدون ذلك سيكون الحديث غير صحيح وغير موضوعي».

وتابع: «الدولة اللي فيها العدد ده كله عاوزه 10 ملايين طن قمح، و13 طن ذرة، وفول صويا وزيت طعام،»، موضحا: «الأزمة دي مكانتش موجودة في فترات سابقة من عمر الدولة المصرية، لأن حجم الطلب على الدولار والعملة الحرة لم يكن كبيرًا لأن الريف المصري بحجمه كان قادرًا على تلبية مطالب الشعب المصري كله».