بناء الدولة وتوفير الدولار أبرزها.. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

جاءت رسائل السيسي عقب الاحتفال.

.الدولة تحتاج نحو ٢٠ مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية

.الدولة تعمل على حل أزمة الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها

.توفير الدولار سيساهم فى حل كثير من المشكلات ومنها تقليل فاتورة الاستيراد

.الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب بحلول 2022 والمواجهة لم تكن سهلة على الاطلاق.

.البنية التحتية كانت ضرورية لمواجهة التحديات التى شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.



.البناء الحقيقي للدولة يتخطى المطالب الفردية للمواطنين

بنية الدولة قادرة على الانطلاق إلى آفاق الدول النامية في كل القطاعات.

.الانفاق فى الدولة المصرية كان ضروريا لبناء الدولة.

.نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية.

.نسير على الطريق الصحيح.