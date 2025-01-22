ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. حرب الإبادة تتواصل.. الجيش الإسرائيلي يقود عملية توغل جديدة في جنين

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 23 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

احتفالات عيد الشرطة الـ 73.. السيسي: مصر واحة الأمن والسلام في المنطقة
حرب الإبادة تتواصل.. الجيش الإسرائيلي يقود عملية توغل جديدة في جنين
.. والسلطة الفلسطينية تدين العدوان في الضفة
.. و"جوتيريش" يدعو الأمن الإسرائيلي إلى أقصى درجات ضبط النفس
مقررة أممية: 840 فلسطينيًا استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
47107 شهداء في قطاع غزة
6 قتلى في اشتباك بين قوات الأمن ومسلحين في سوريا
من أجل إنهاء الحرب.. ترامب يلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم تفاوضها مع أوكرانيا
500 مليار دولار استثمارات.. الرئيس الأمريكي يعلن عن مشروع "ستارجيت" للذكاء الاصطناعي

الجيش الإسرائيلي جنين السيسي غزة جوتيريش سوريا ترامب