اقرأ غدًا في "البوابة".. حرب الإبادة تتواصل.. الجيش الإسرائيلي يقود عملية توغل جديدة في جنين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الخميس 23 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

احتفالات عيد الشرطة الـ 73.. السيسي: مصر واحة الأمن والسلام في المنطقة

حرب الإبادة تتواصل.. الجيش الإسرائيلي يقود عملية توغل جديدة في جنين

.. والسلطة الفلسطينية تدين العدوان في الضفة

.. و"جوتيريش" يدعو الأمن الإسرائيلي إلى أقصى درجات ضبط النفس

مقررة أممية: 840 فلسطينيًا استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

47107 شهداء في قطاع غزة

6 قتلى في اشتباك بين قوات الأمن ومسلحين في سوريا

من أجل إنهاء الحرب.. ترامب يلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم تفاوضها مع أوكرانيا

500 مليار دولار استثمارات.. الرئيس الأمريكي يعلن عن مشروع "ستارجيت" للذكاء الاصطناعي